Свыше 1,5 тысячи забастовок прошли в Италии в 2017 году

За минувший год в стране было объявлено 2448 забастовок, из которых прошли 1677, заявил глава национального ведомства по обеспечению права на их проведение Джузеппе Пассарелли.

По словам чиновника, представившего в пятницу эти данные в нижней палате итальянского парламента, число забастовок в 2017 выросло по сравнению с предыдущим: так, в 2016 в Италии состоялись 1488 стачек. Как отметил Пассарелли, сложившаяся ситуация связана с невыполнением зарплатных обязательств компаний перед работниками и беспорядок в организации их деятельности.

«В Риме зафиксировано большое число повторных отказов от работы - за семь разных дней из 24 объявлений о забастовках на самом деле прошло 13», - заявил Пассарелла, отметив, что на железнодорожном транспорте забастовок было на 50% меньше.

Лидерство среди отраслей по традиции удерживает общественный транспорт: представители этой сферы провели 318 забастовок, проведя за протестами 121 день, пишет РИА Новости.

Забастовки на транспорте в крупнейших итальянских городах чаще обычного проходят по пятницам. Персонал автобусов, метро и других городских общественных средств передвижения прекращает работу на целый день, оставляя пару временных интервалов в утренние и вечерние часы пик.