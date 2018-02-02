Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Анхель Кастро несколько месяцев лечился от глубокой депрессии. Сначала он лечился в госпитале, потом получал медицинскую помощь амбулаторно.

На момент смерти 68-летний сын Фиделя был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук. За свои научные изыскания получил авторитет в международном научном сообществе.

Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание в настоящий момент не раскрывается. Похороны Анхеля Кастро будут организованы согласно решению его семьи.

В 1974 году Анхель Кастро Диас-Баларт с отличием окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). Работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС. В 1983–1992 годах был полномочным представителем Кубы при МАГАТЭ и главой кубинской делегации на Ассамблее МАГАТЭ. С 2004-го был советником по науке Государственного совета Кубы.