Тадж-Махал внезапно позеленел

Вторник, 22 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Тадж-Махал внезапно позеленел

Внешние стены одной из главных достопримечательностей Индии - мавзолея-мечети Тадж-Махал - постепенно становятся зелено-желтыми.

Памятник архитектуры, построенный из белого мрамора, может навсегда утратить изначальный вид из-за экологических проблем в городе Агре, где он расположен. Как отмечают специалисты по охране окружающей среды, стены Тадж-Махала загрязняются, прежде всего, выхлопными газами и выбросами с местных производств.

Кроме того, изменению цвета здания способствует высыхание реки Джамны, протекающей рядом. Около водоема, куда сливаются отходы, расплодились мелкие насекомые. Они врезаются в стены мавзолея, оставляя на них тяжело смываемые следы.

Активисты также опасаются, что деревянные конструкции в фундаменте здания могут расшататься из-за падения уровня воды в реке. Не способствует сохранению уникального памятника и активное строительство в зоне его расположения, подчеркивают они.

В январе 2018-го стало известно, что власти Индии намереваются ограничить доступ к Тадж-Махалу, чтобы обеспечить его сохранность. По их оценкам, только в 2016 году мавзолей посетили около 6,5 миллиона человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «опасная» профессия

      Случай произошел в районной поликлинике (centro de saúde) Chamusca (округ Сантарень).

      Подробнее

    • Невилль уверенно выиграл этап в Португалии

      Бельгийский гонщик Невилль победил на шестом этапе WRC «Ралли Португалии».

      Подробнее

    • В Испанию пришли дожди

      Около 20 испанских провинций окажутся во власти холодных дождей.

      Подробнее

    • Испанские семьи выбирают для отпуска Андалусию

      Испанские семьи предпочитают проводить летний отпуск в Андалусии и на побережье Средиземного моря.

      Подробнее

    • Итальянские политики обрушили валюты Польши, Венгрии и Чехии‍

      Италия нервирует рынки, валюты стран Восточной Европы дрогнули.

      Подробнее

    • Италия: дерево рухнуло на автобус с туристами во Флоренции

      Более десятка туристов пострадали во Флоренции после падения дерева.

      Подробнее

    • Тадж-Махал внезапно позеленел

      Внешние стены одной из главных достопримечательностей Индии - мавзолея-мечети Тадж-Махал - постепенно становятся зелено-желтыми.

      Подробнее

    • Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

      Президент США Дональд Трамп готов отказаться от встречи со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе