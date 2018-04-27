Таиландский пляж закрыли после нападения акулы на туриста

Пятница, 27 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Таиландский пляж закрыли после нападения акулы на туриста

Таиландский пляж Сай Ной был закрыт после того, как акула укусила за ногу туриста из Норвегии.

Об этом сообщает Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел 15 апреля. 54-летний Вернер Дэниелсен отдыхал на курорте Хуахин, когда во время плавания на него напала акула.

Эксперты отметили, что следы от укуса указывают на то, что животное было около метра в длину и его приблизительный возраст - один год.

Дэниелсен получил повреждение сухожилия левой ноги, ему наложили 19 швов. На данный момент пострадавший находится в больнице, его состояние стабильно.

Местные власти закроют пляж на 20 дней, чтобы оградить зоны для купания сетями.

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