Таиландский пляж закрыли после нападения акулы на туриста

Об этом сообщает Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел 15 апреля. 54-летний Вернер Дэниелсен отдыхал на курорте Хуахин, когда во время плавания на него напала акула.

Эксперты отметили, что следы от укуса указывают на то, что животное было около метра в длину и его приблизительный возраст - один год.

Дэниелсен получил повреждение сухожилия левой ноги, ему наложили 19 швов. На данный момент пострадавший находится в больнице, его состояние стабильно.

Местные власти закроют пляж на 20 дней, чтобы оградить зоны для купания сетями.