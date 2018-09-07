Тайвань отменил визы для россиян

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Тайвань отменил визы для россиян

Правительство Тайваня разрешило российским туристам посещать остров без документальных формальностей на срок до 14 дней.

Есть и другие условия. Поездка должна совершаться с целью туризма, бизнеса, участия в выставках и посещения родственников. Кроме того, при въезде придется предъявить обратный билет или билет в третью страну и бронь гостиницы.

Власти Тайваня говорят, что пошли на отмену виз, чтобы привлечь больше российских туристов, пишет ntv.ru.

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