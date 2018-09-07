Тайвань отменил визы для россиян
Правительство Тайваня разрешило российским туристам посещать остров без документальных формальностей на срок до 14 дней.
Есть и другие условия. Поездка должна совершаться с целью туризма, бизнеса, участия в выставках и посещения родственников. Кроме того, при въезде придется предъявить обратный билет или билет в третью страну и бронь гостиницы.
Власти Тайваня говорят, что пошли на отмену виз, чтобы привлечь больше российских туристов, пишет ntv.ru.
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