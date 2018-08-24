TAP Air Portugal больше не будет возить министров бесплатно

Пятница, 24 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

TAP Air Portugal больше не будет возить министров бесплатно

С 1945 года члены правительства Португалии пользовались бесплатными услугами авиаперевозчика.

Крупнейшая авиакомпания Португалии TAP Air Portugal прекращает практику бесплатных перевозок членов правительства страны, пишет газета El Mundo 17 августа.

TAP объявила, что отныне министры не будут получать бесплатные билеты и пользоваться всеми доступными обновлениями, как это было принято с момента ее основания. Авиакомпания объясняет это нововведение тем, что необходимо гарантировать конкурентоспособность компании на рынках, где она присутствует. Аналитики считают, что таким образом авиаперевозчик демонстрирует свою независимость, пишет regnum.ru.

TAP Air Portugal была создана в 1945 году и большую часть своей истории принадлежала государству. С 2015 года начался процесс приватизации, и сейчас государство располагает 50% акций компании.

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