Телеведущая решила сэкономить на детях и оказалась в центре скандала

Пользователей сети поразило, что в путешествиях женщина покупает себе билеты в бизнес-класс, а детей отправляет в эконом.

В начале июня Олсопп дала интервью таблоиду The Sun, где назвала покупку комфортабельных мест для сыновей «абсурдной тратой денег». Первыми на ее высказывание резко отреагировали местные СМИ публикациями с провокационными заголовками. ««Заставляет», да что за чертовщина с вами творится?! Боже мой, они едут на каникулы, а не на войну», - прокомментировала она их в своем профиле в Twitter.

Подобное отношение возмутило и обычных пользователей Twitter, которые обвинили Олсопп в наплевательском отношении к своим детям. «Когда была членом экипажа самолета, я ненавидела, когда родители делали так. Один ребенок пролил на себя напиток, и родители бросили нас, чтобы мы разбирались сами… Это несправедливо по отношению к персоналу, который должен изображать нянек, пока родители попивают шампанское в бизнес-классе», - сообщила пользователь по имени Мелани Джонс (Melanie Jones). «Забота о твоих собственных детях, очевидно, - дело посторонних людей», - саркастически отметил комментатор Джеймс (James).

Многие назвали поведение Олсопп эгоистичным и даже опасным для жизни. Они вспомнили, что в случае аварийной ситуации в полете именно родители, находящиеся на борту, обязаны заботиться о сохранении жизни и здоровья своих детей. Чету Олсопп называли безответственными и иронически окрестили «лучшими родителями».

Ряд комментаторов заступились за Олсопп, заявив, что она имеет право вести себя так, как считает правильным. По их мнению, дети старше 10 лет сами способны о себе позаботиться.