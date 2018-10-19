Тело модели на сайте бренда всполошило покупателей

В официальном онлайн-магазине Topshop появилось летнее желтое мини-платье на тонких бретельках. Директор по связям с общественностью компании Beat Ребекка Филд раскритиковала тело девушки, демонстрирующей вещь на сайте. «Идеализация худобы, которая постоянно наблюдается в индустрии моды, только усугубляет положение. Производители должны уважать людей с разными формами», — призвала она.

Мнение Филд разделили и пользователи соцсетей. «И как вы себе представляете женщину с нормальной фигурой в таком платье?» — возмущались они в Twitter.

«Иметь грудь в таком платье не разрешается», — язвили другие.