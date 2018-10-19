Тело модели на сайте бренда всполошило покупателей
Британская благотворительная организация Beat, оказывающая помощь при пищевых расстройствах, осудила бренд модной одежды Topshop за слишком худую модель на рекламной фотографии.
В официальном онлайн-магазине Topshop появилось летнее желтое мини-платье на тонких бретельках. Директор по связям с общественностью компании Beat Ребекка Филд раскритиковала тело девушки, демонстрирующей вещь на сайте. «Идеализация худобы, которая постоянно наблюдается в индустрии моды, только усугубляет положение. Производители должны уважать людей с разными формами», — призвала она.
Мнение Филд разделили и пользователи соцсетей. «И как вы себе представляете женщину с нормальной фигурой в таком платье?» — возмущались они в Twitter.
«Иметь грудь в таком платье не разрешается», — язвили другие.
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