Темнокожему ребенку провели терапию волосами Меган Маркл

Алайя-Маи призналась матери, что ненавидит свои кудрявые волосы, потому что «у принцесс бывают только прямые волосы». Тогда Хьюмс показала ей детские снимки Меган Маркл с такими же черными вьющимися волосами. «Посмотри, она самая настоящая принцесса, и ее волосы такие же, как твои», - сказала певица.

Кроме того, Рошель Хьюмс призналась, что больше не выпрямляет свои волосы ради дочери, как она делала прежде перед выступлениями.

По словам Хьюмс, все это произвело впечатление на Алайю. «Не знаю, повлияла я на нее или нет, но когда она увидела на улице девушку с длинными кудрявыми волосами, она восхищалась ее красотой», - поделилась артистка.