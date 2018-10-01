Теперь марихуану в Италии можно купить с доставкой на дом

Но новая услуга, доступная жителям Италии, удивила не только итальянцев.

Несколько месяцев назад в Милане (Италия) открылась фирма по доставке на дом марихуаны «лайт». Работает компания "JustMary" полностью официально. Заказ можно сделать с 18 до 24 часов. В это время офлайн- магазины уже не работают.

Заказанный товар доставят на дом менее чем за 45 минут, сообщает napoli1.com.

Пока данная услуга доступна только в итальянской столице моды. Но учитывая, что бизнес оказался крайне выгодным, в ближайшее время компания планирует предлагать свои услуги также жителям других регионов Италии.