Теперь марихуану в Италии можно купить с доставкой на дом

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Теперь марихуану в Италии можно купить с доставкой на дом

Доставкой обедов и ужинов уже никого не удивишь.

Но новая услуга, доступная жителям Италии, удивила не только итальянцев.

Несколько месяцев назад в Милане (Италия) открылась фирма по доставке на дом марихуаны «лайт». Работает компания "JustMary" полностью официально. Заказ можно сделать с 18 до 24 часов. В это время офлайн- магазины уже не работают.

Заказанный товар доставят на дом менее чем за 45 минут, сообщает napoli1.com.

Пока данная услуга доступна только в итальянской столице моды. Но учитывая, что бизнес оказался крайне выгодным, в ближайшее время компания планирует предлагать свои услуги также жителям других регионов Италии.

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