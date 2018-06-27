Терри Крюса лишили роли в «Неудержимых 4»

Среда, 27 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Терри Крюса лишили роли в «Неудержимых 4»

Терри Крюса лишили роли в «Неудержимых 4» из-за дела о приставаниях продюсера.

Американский актер Терри Крюс, известный по роли Хейла Цезаря во франшизе «Неудержимые», не будет сниматься в четвертой части боевика из-за обвинений продюсера в сексуальных домогательствах. Об этом артист рассказал специальному комитету Сената США, видеозапись его показаний опубликована на YouTube-канале C-SPAN.

«Я снялся в трех фильмах серии «Неудержимые» с Сильвестром Сталлоне. Продюсер франшизы позвонил моему менеджеру и попросил отозвать мои обвинения, чтобы я попал в четвертую часть. В противном случае у меня возникли бы трудности», - поведал Крюс.

Артист объяснил, что продюсер «Неудержимых» и человек, домогавшийся его, - разные люди, однако первый также обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к другой жертве. «Преступники защищают преступников», - подчеркнул он.

«Я выступаю перед вам, чтобы показать пример. Потому что многие люди не верят, что такой, как я, может оказаться жертвой. И то, что случилось со мной, происходило со многими, очень многими мужчинами в Голливуде», - поведал Крюс.

В октябре 2017 года Терри Крюс рассказал, как вместе с женой посещал мероприятие в Голливуде, когда один из высокопоставленных кинопродюсеров схватил его за пенис. Он отметил, что его супруга все видела. Крюс хотел избить обидчика, но побоялся уголовной ответственности. В ноябре того же года артист написал на продюсера заявление в полицию.

Крюс был защитником в Национальной футбольной лиге США. Он снялся в таких фильмах, как «Улетный транспорт», «Шары ярости» и «Напряги извилины». Артист также известен по рекламе дезодорантов Old Spice.

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