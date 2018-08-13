Теруэльская деревня пополнила список самых красивых в Испании

Понедельник, 13 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Теруэльская деревня пополнила список самых красивых в Испании

Муниципалитет Мирамбель в Теруэле вошел в число самых красивых деревень Испании.

Знак, свидетельствующий об этом статусе, появится на въезде в населенный пункт 21 июля. По этому случаю в Мирамбеле запланированы праздничные мероприятия. Весь день будут проходить экскурсии, выступления и концерты.

Официальная церемония присуждения статуса одной из самых красивых испанских деревень начнется на главной площади Мирамбеля в 22:30. До этого в 17:30 вручат премии победителям фотоконкурса, посвященного замкам Теруэля, а в 18:00 состоится презентация путеводителя по замкам военных орденов в Арагоне. Также будут представлены отреставрированные фрески монастыря августинцев, пишет noticia.ru.

Музыкальная программа включает оперу и сарсуэлу в исполнении тенора Бернардино Атиенсы и дискотеку после полуночи.

Отмечается, что включение Мирамбеля в список самых красивых деревень является признанием усилий многих поколений по сохранению архитектуры, культурного наследия, традиций и природы этой местности. Муниципальные власти надеются, что это событие поспособствует росту туризма в поселке и окрестностях.

Население Мирамбеля составляет 122 человека. Его городской застройке еще в 1980 году был присвоен статус историко-художественного комплекса.

В Ассоциацию самых красивых деревень Испании входят еще шесть населенных пунктов Теруэля: Вальдерробрес, Альбаррасин, Каласейте, Пуэртомингальво, Рубьелос-де-Мора и Кантавьеха. Всего в 2018 году список пополнило 11 новых  поселков, а их общее число на данный момент составляет 68.

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