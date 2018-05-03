Tesla понесла рекордные убытки

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, компания фиксирует финансовые потери пятый квартал подряд. В этот раз Tesla потеряла около 710 миллионов долларов. При этом аналитики ожидали, что производитель электромобилей сообщит о более высоких убытках.

По словам исполнительного директора Tesla Илона Маска, компания сможет выпускать по пять тысяч автомобилей Model 3 в неделю. Аналитики считают, что такие темпы и планы по сокращению зарплат помогут Tesla выйти на прибыль в третьем и четвертом квартале.

Tesla начала сборку Model 3 в июле 2017 года. Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X - от 80 тысяч.