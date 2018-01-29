The Independent назвала лучшее место в Испании для отдыха зимой

А также идеальным местом, чтобы насладиться тишиной, природой и мягким климатом в холодные месяцы.

В публикации, которая появилась в The Independent на этой неделе, содержатся фото острова и описание его достоинств и достопримечательностей, пишет noticia.ru.

В канарском Совете по туризму сообщили, что статью The Independent посмотрели более 100 тысяч человек, что свидетельствует о правильном выборе стратегии продвижения Гомеры на британском рынке. Местные власти отмечают, что по числу туристов на Гомере британцы находятся на втором месте, уступая по этому показателю лишь немцам.

В администрации уверены, что остров располагает необходимой туристической инфраструктурой и готов предложить многочисленные места для проживания и разнообразные услуги, а публикация британского издания поможет в его дальнейшем продвижении.