The Smiths воссоединятся

Понедельник, 22 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

The Smiths воссоединятся

Три бывших участника британской группы The Smiths объявили о воссоединении.

Барабанщик Майк Джойс, басист Энди Рурк и второй гитарист Крэйг Гэннон объединятся в составе Classically Smiths и отправятся в совместный тур. Они исполнят классические хиты The Smiths вместе с камерным оркестром Manchester Camerata.

«Я невероятно рад, что снова сыграю с Энди и Крэйгом, работа с целым оркестром выведет нашу игру на совершенно новый уровень», - заявил Джойс.

По его словам, коллектив представит ранее неизвестные песни. Из хитов в программу войдут The Boy With The Thorn In His Side, A Rush And A Push And The Land Is Ours и Please, Please, Please Let Me Get What I Want.

Уже известны даты выступлений в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге. Концерты состоятся в июне.

The Smiths была основана в 1982 году. В 1987-м из команды ушел гитарист Джонни Марр, после чего коллектив распался. Фронтмен группы, Моррисси, начал сольную карьеру.

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