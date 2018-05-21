Тигровый комар распространяется по Испании

Понедельник, 21 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Тигровый комар распространяется по Испании

В опубликованном на днях докладе испанских энтомологов утверждается, что в Испании увеличивается площадь распространения тигрового комара.

В 2017 году присутствие этого насекомого было зафиксировано в семидесяти городах страны, причем в двадцати из них это произошло впервые.

В течение прошлого года поиск тигрового комара вида Aedes albopictus осуществлялся в 122 населенных пунктах Страны Басков, Арагона, Валенсийского сообщества, Балеарских островов, Мурсии и Андалусии. В случае с Андалусией результаты исследования свидетельствует о том, что ареал обитания этого комара тесно связан с жизнедеятельностью человека. В этой автономии он впервые появился в Севилье, а также в небольших городах Вера (провинция Альмерия), Альбуньоль и Мотриль (оба - Гранада), Касарес и Торрокс (оба - Малага) и Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис), передает espanarusa.com.

Переносчик множества вирусов, вызывающих болезни - такие как чикунгунья, лихорадка денге, желтая лихорадка, обитает в 70% обследованных населенных пунктах Арагона (в семи из них был обнаружен в первый раз), в Стране Басков четвертый год подряд откладывает яйца в одних и тех же зонах Ируна и Бенобии, а в Валенсийском сообществе его присутствие впервые было выявлено в аликантийских городах Иби и Кревильент. Как следует из доклада, тигровый комар может перемещаться на дальние расстояния и обосновываться в любом индустриально развитом крупном городе.

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