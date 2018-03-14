Толкатель ядра Лесной одержал победу на Кубке Европы в Португалии

Среда, 14 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Толкатель ядра Лесной одержал победу на Кубке Европы в Португалии

Спортсмен в лучшей попытке показал результат 21,32 метра.

Российский толкатель ядра Александр Лесной завоевал золото на Кубке Европы в турнире среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходят в португальской Лейрии.

Спортсмен в лучшей попытке показал результат 21,32 метра. Серебро завоевал Михал Харатык из Польши (21,18), бронза у представителя Люксембурга Боба Бертемса (20,56).

Россиянка Юлия Мальцева стала третьей в метании диска, показав в лучшей попытке 59,59 метра. Победу одержала немка Надин Мюллер (60,42), серебро завоевала Ирина Родригес из Португалии (60,39). Ранее Софья Палкина стала второй в метании молота, пишет ТАСС.

Европейская ассоциация легкой атлетики одобрила участие шестерых российских легкоатлетов в Кубке Европы по метаниям. Кроме Лесного, Мальцевой и Палкиной, в соревнованиях принимали участие Даниил Данилов, Алексей Сокирский (оба - метание молота) и Виктор Бутенко (метание диска).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить спортсменам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

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