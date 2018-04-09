Только один из шести итальянцев имеет высшее образование

По этому показателю, пишет ANSA, ссылаясь на данные Eurostat за 2017 год, страна занимает предпоследнее место в Евросоюзе. Хуже статистика только в Румынии.

Среди женщин количество обладательниц университетскими дипломами составляет 18,9 процента, среди мужчин же таких насчитывается 13,7 процента, пишет pnp.ru.

Несколько лучше показатели выглядят, если брать только возрастную группу 25-34 года, в которой высшее образование имеют 26,4 процента жителей Италии, но и это, согласно Eurostat, значительно меньше, чем в среднем по ЕС (38,8 процента). В этой группе по количеству обладателей высшего образования женщины также опережают мужчин: 32,9 процента против 19,9 процента.