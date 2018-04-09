Только один из шести итальянцев имеет высшее образование

Понедельник, 09 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Только один из шести итальянцев имеет высшее образование

В Италии лишь 16,3 процента населения «рабочего возраста» имеют высшее образование.

По этому показателю, пишет ANSA, ссылаясь на данные Eurostat за 2017 год, страна занимает предпоследнее место в Евросоюзе. Хуже статистика только в Румынии.

Среди женщин количество обладательниц университетскими дипломами составляет 18,9 процента, среди мужчин же таких насчитывается 13,7 процента, пишет pnp.ru.

Несколько лучше показатели выглядят, если брать только возрастную группу 25-34 года, в которой высшее образование имеют 26,4 процента жителей Италии, но и это, согласно Eurostat, значительно меньше, чем в среднем по ЕС (38,8 процента).  В этой группе по количеству обладателей высшего образования женщины также опережают мужчин: 32,9 процента против 19,9 процента.  

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: алгарвийский фестиваль пеших прогулок

      С 27 по 29 апреля в поселке Амейшиал проводится Walking Festival Ameixial.

      Подробнее

    • Португалия: ДТП со студентами

      ДТП произошло на IP2, между транспортной развязкой Arez и Barragem de Fratel, в муниципалитете Nisa, округ Порталегре.

      Подробнее

    • Испания: доказано наличие сложного мышления у неандертальцев

      Ученые испанского Национального исследовательского центра эволюции человека обнаружили редкие деревянные инструменты, изготовленные неандертальцами 90 тысяч лет назад.

      Подробнее

    • Самым семейным испанским блюдом оказалась паэлья

      В Испании с помощью голосования определили блюдо, которое жители страны чаще всего выбирают для трапезы в кругу семьи. Им оказалась паэлья.

      Подробнее

    • Итальянский таксист собирает автографы звезд футбола на своей машине

      Однажды известные футболисты Винченцо Яквинта и Фабио Каннаваро в шутку расписались на крыше такси, подвозившего их в Риме.

      Подробнее

    • Италия: Конти вернется на поле только осенью

      Крайний защитник «Милана» и сборной Италии Андреа Конти, после недавнего возвращения в строй перенесший новую операцию на связках коленного сустава.

      Подробнее

    • Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»

      На ленточном конвейере для багажа в аэропорту Брисбена (Австралия) пассажиры заметили сумку с ужасающей подписью.

      Подробнее

    • Велогонщик умер после падения на «адской» трассе

      23-летний велогонщик Михаэль Голартс, представлявший команду Veranda's Willems-Crelan-Charles, умер после однодневной гонки Париж - Рубэ.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!