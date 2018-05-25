Толстый живот спас учителя от обвинений в домогательствах

Рэй Линкольн Хэд младший (Ray Lincoln Head II) обвинялся в том, что в августе 2015 года провел рукой по штанам девушки в области промежности в коридоре около туалета, также потрогал ее грудь, когда убирал волосы с ее лица и прижался лобком к ее ягодицам, пока она писала на доске перед всем классом.

Мать потерпевшей добавила, что на поведение учителя жаловались и другие ученицы, но школьная администрация не приняла никаких мер. К тому же, по ее словам, педагог делал комплименты внешности ее дочери, она считалась его любимицей в классе и иногда он подходил к ней «ближе, чем необходимо».

Адвокат Хэда Зак Уолден (Zach Walden) заявил, что в первых двух случаях школьница призналась, что не очень хорошо помнит произошедшее, а значит, невозможно доказать, что его подзащитный потрогал ее специально. Также он отметил, что третий инцидент в принципе не мог произойти, так как из-за огромного живота весящий 127 килограммов Хэд мог бы прижаться только к спине школьницы, но не к ее ягодицам.

Присяжные посовещались 23 минуты и оправдали Хэда.