Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники»

Это и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Дрон против самолета

Полеты беспилотников вблизи аэропортов запрещают не зря — это доказывает опыт, проведенный учеными из американского штата Огайо. Они столкнули популярный китайский квадрокоптер с крылом легкого самолета на скорости 383 км/ч. В результате дрон полностью вошел внутрь крыла и серьезно повредил внутренние элементы. По словам исследователей, на большей скорости самолет от такой встречи вполне мог бы и упасть. Производитель использованного беспилотника, впрочем, уже заявил протест: по мнению компании, эксперимент был неправдоподобным, а методология не раскрыта.

4. Автомобиль-коляска

Инженеры из Белоруссии предложили оригинальный вариант транспорта для инвалидов. Это автомобиль, в который не надо пересаживаться из коляски, — она заезжает туда по пандусу, и человек прямо в ней оказывается на водительском месте. Как и положено в XXI веке, машина имеет полностью электрический привод.

3. Робот-прыгун

Солдатами будущего, возможно, станут роботы-прыгуны, которые, как мишки Гамми в старом мультике, быстро появятся из ниоткуда и моментально исчезнут в никуда. Подобную разработку при поддержке Пентагона ведет Университет Калифорнии в Беркли. Его инженеры уже научили своего робота по имени Сальто прыгать точно в цель, а также адаптироваться к изменению поверхности и быстро менять траекторию. Предполагается, что первыми применениями таких роботов будут поисковые и спасательные операции в сложных условиях, пишет ntv.ru.

2. Батарейка-прилипала

Резервная батарейка для смартфона теперь не требует проводов — такую разработку представили инноваторы из США. Аккумулятор с беспроводной передачей энергии — не новость, но тут придумано удобное крепление: батарейка-спаситель держится на присосках. Телефон при этом становится толще на 17 мм и тяжелее на 150 граммов, зато всю конструкцию удобно держать одной рукой и продолжать пользоваться любыми функциями.

1. Рой дронов

В лаборатории Сколковского института науки и технологий создали перчатку, которая позволяет управлять сразу целой стаей беспилотных летательных аппаратов. Дроны подчиняются малейшим движениям руки благодаря светоотражающим маркерам и установленным в комнате камерам. При этом аппараты запрограммированы так, что успешно избегают препятствий, а оператор получает еще и обратную тактильную связь благодаря вибромоторам в перчатке. Считается, что подобная техника поможет создать новые виды транспорта, способные работать в густой городской застройке.