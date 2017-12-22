Топливо в Испании подорожало

Пятница, 22 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Топливо в Испании подорожало

В канун Рождества цены на дизельное топливо в Испании достигли двухгодичного максимума.

В преддверии рождественских праздников средняя цена за литр дизельного топлива в Испании зафиксировалась на отметке 1,137 евро, что является наивысшим показателем с июля 2015 года. Таким образом, средняя цена приблизилась к новому годовому максимуму и находится сегодня на таком же ценовом уровне, как и в конце 2015 года. Стоит отметить, что средняя стоимость литра бензина также немного возросла (+0,08%) и составила 1,235 евро, пишет espanarusa.com.

Возросшие цены на топливо, как и традиционно напряженная под конец года дорожная обстановка (17 млн поездок по прогнозам DGT), не добавляют оптимизма испанским водителям, 60% которых передвигаются на автомобилях с дизельными двигателями. Заправка дизелем полного бака объемом 55 литров обойдется автолюбителям в 62,5 евро, что на 1,7 евро больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В случае с бензином 55 литров обойдутся в 67,9 евро, что на 1,1 евро больше показателей 2016-го. Но в целом топливо в Испании дешевле, чем в среднем по ЕС и еврозоне.

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