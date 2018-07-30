Торговая война Трампа обвалит Apple

Понедельник, 30 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Торговая война Трампа обвалит Apple

Последние предложения президента США Дональда Трампа обложить протекционистскими пошлинами очередную партию товаров из Китая могут сильно ударить по американской корпорации Apple.

Речь идет о наиболее быстрорастущем сегменте американской компании, который включает в себя колонку HomePod, умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods. Все они могут вырасти в цене, если американский президент решит обложить десятипроцентной пошлиной китайский экспорт на сумму в 200 миллиардов долларов.

Аналогичной реакции Financial Times ожидает и от конкурентов Apple — Google, Amazon, Sonos, Fitbit, чьи аксессуары также пострадают от протекционизма американского президента. Инвестбанк Morgan Stanley в своей аналитической записке отмечает, что именно новые пошлины являются главным риском для капитализации американской компании в преддверии очередной презентации компании в сентябре 2018 года.

Аналитики рынка смартфонов и гаджетов Canalys отмечают, что для Apple рынок аксессуаров становится главным, так как продажи компьютеров, ноутбуков и смартфонов падают, в то время, как, например, продажи AppleWatch во втором квартале 2018 года выросли на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,5 миллиона продаж.

Согласно таможенной статистике, объемы экспорта из Китая в США оцениваются в 505,5 миллиарда долларов, а в обратную сторону — в 129,9 миллиарда долларов. Президент Дональд Трамп ранее заявлял о готовности обложить таможенными пошлинами вообще весь китайский импорт.

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