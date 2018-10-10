Торговый центр на Майорке назван лучшим в Испании

Среда, 10 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Торговый центр на Майорке назван лучшим в Испании

Испанская ассоциация торговых центров и парков (AECC) вручила премии лучшим торговым объектам страны.

Главными победителями стали Fan Mallorca Shopping в Пальме в категории крупных ТЦ и Glories в Барселоне в категории лучших обновленных центров.

Награждение состоялось по итогам конгресса в Гранаде, в котором участвовало около тысячи профессионалов и сотня компаний, работающих в этой сфере. Награда является знаком высокого качества, пишет noticia.ru.

В этом году появилась новая номинация – за выдающееся развитие, в которой лучшим был назван торговый центр Parquesur de Leganés в Мадриде.

Эксперты также отметили премией Bonaire в Валенсии за лучший проект расширения, Viladecans The Style Outlet в Барселоне за специализированность и Intu Asturias в Овьедо за самое устойчивое развитие.

Также эксперты оценили социальные компании торговых центров, лучшей из которых стала Tengo Alzheimer компании CBRE.

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