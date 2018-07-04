Тоскана - самый популярный регион Италии для аренды роскошного жилья

По данным исследования портала CaseVacanza.it, в целом доля элитной недвижимости в общем числе запросов на аренду в Италии составляет 6,5%. В то же время статистика показывает, что рынок не может покрыть весь этот спрос, поскольку доля соответствующих предложений равняется 2,5% от общего числа объявлений, пишет prian.ru.

Следом за Тосканой, на которую приходится 14% всех запросов на аренду «элитки», идут Апулия и Ломбардия (по 12%), а также Кампания (10%). Пятерку самых популярных регионов замыкает Сицилия (9%).

Что касается числа соответствующих предложений, то и тут Тоскана удерживает лидерство (17%). Далее расположились Сицилия (13%), Апулия (12%) и Лацио (10%). Получается, что половина всех объявлений о сдаче в аренду роскошного жилья в Италии сосредоточена всего в четырех регионах.