Toyota забраковала больше миллиона машин

Среда, 05 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Toyota забраковала больше миллиона машин

Toyota собирается отозвать более миллиона автомобилей моделей Prius и C-HR по всему миру из-за возможного возгорания.

Руководство компании признало дефект, вызванный проблемами при сборке. Он коснулся гибридных моделей: Prius, Prius Prime и газоэлектрического C-HR, выпущенных преимущественно в 2016-2018 годах.

Известно, что отзыв коснется нескольких стран по всему миру. Самая большая партия будет отозвана в США — 192 тысячи автомобилей. Отмечается, что ремонт будет бесплатным для владельцев бракованных машин.

Опасения Toyota подтвердились из-за недавнего инцидента в Японии. Тогда из-за дефекта проводов загорелся один автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Это уже не первый раз в 2018 году, когда Toyota объявляет об отзыве своих автомобилей. В мае в России было отозвано 7,6 тысячи машин, в том числе люксового бренда Lexus, из-за дефекта подушек безопасности. В августе к ним добавились еще 20 тысяч автомобилей по той же причине в России и 181,8 тысячи — в Китае.

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