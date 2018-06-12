Трамп анонсировал визит премьера Италии в Белый дом

Об этом сообщается в микроблоге президента в Twitter.

«Только что встретился с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, очень классный парень. Он будет встречен в Вашингтоне, в Белом доме в скором времени», - заявил Трамп.

Президент Италии Серджо Маттарелла ранее нашел выход из политического кризиса. На 88-й день после парламентских выборов завершилось формирование правительства во главе с юристом Джузеппе Конте - кандидатом от общественно-политического «Движения 5 звезд» и партии «Лига», пишет РИА Новости.

Новое правительство Италии во главе с Конте в начале июня принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии Маттареллы.