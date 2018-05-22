Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

Об этом вице-президент Майк Пенс рассказал в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого приводит Reuters.

«Для Ким Чен Ына было бы большой ошибкой думать, что он может играть с Трампом», - подчеркнул он.

На вопрос о том, может ли Вашингтон отменить саммит с Пхеньяном, Пенс ответил: «Это не вопрос».

Саммит США - КНДР предварительно намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако 16 мая в Пхеньяне отметили, что могут пересмотреть свое участие в саммите КНДР - США. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия.