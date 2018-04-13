Трамп-младший побывал в испанских горах

Дональд Трамп-младший опубликовал фотографии из поездки на своей странице в Instagram.

На снимках 40-летний бизнесмен предстал в камуфляже и с биноклем. Он побывал в походе в горах Бесейте (Арагон) и остановился в домике на ферме. Сын американского президента в комментариях к фото дал высокую оценку горным пейзажам, старинной архитектуре и испанской кухне, пишет noticia.ru.

Ранее сообщалось, что Трамп-младший и его жена Ванесса подали заявление о разводе.