Трамп подарит Макрону обивку стула из Белого дома

По данным телеканала CNN, Меланья Трамп начала готовиться к визиту Макрона несколько месяцев назад. Первая леди продумала все детали, в том числе и идеальный подарок, пишет ntv.ru.

Стул, с которого для Макрона снимут часть обивки, входил в мебельный гарнитур, сделанный по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Несколько лет спустя президент Джеймс Бьюкенен сменил обстановку. Редкие предметы интерьера вернула в Белый дом супруга Джона Кеннеди - Жаклин.

Отмечается, что кусок обивки с антикварного стула заключат в рамку и вручат лидеру Франции вместе с альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе визита. Также Макрону подарят серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями супругов Трамп.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон приготовил в подарок своему американскому коллеге саженец дуба с севера Франции. По задумке Макрона, дерево будет символизировать долгие дружеские отношения двух стран. Макрон планирует посадить «дуб дружбы» вместе с Трампом в «его саду».