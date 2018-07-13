Трамп подобрал Британии нового премьера

Пятница, 13 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Трамп подобрал Британии нового премьера

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого считает самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании.

Им оказался бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон, передает The Sun.

В интервью изданию американский лидер заявил: «Я очень уважаю Бориса. Я ему, очевидно, тоже нравлюсь, он про меня хорошие вещи говорит». Трамп также назвал бывшего главу британского МИД очень талантливым. «Думаю, он прекрасный представитель вашей страны», - добавил он.

По словам американского лидера, он был очень расстроен, когда узнал об отставке Джонсона. Трамп отметил, что надеется на его возвращение в политику.

Бывший министр, в свою очередь, нелестно отзывается о руководителе США. Так, он называл его «потрясающе невежественным типом». «Как-то в Нью-Йорке во время фотосессии ко мне подошла девушка и сказала: «Вот так-так! Уж не мистер Трамп ли это?» Это был один из худших моментов в моей жизни», - рассказывал он.

Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

13 июля Дональд Трамп прибыл в Лондон с первым официальным визитом.

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