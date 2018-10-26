Трамп пообщался по телефону с премьером Италии

Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонные переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, основной темой которых стала проблема миграции.

"Только что обсудил с итальянским премьером Джузеппе Конте множество вопросов, в том числе и касательно нынешней жесткой позиции Италии по вопросу нелегальной миграции", - написал Трамп в своем твиттере.

Американский лидер выразил солидарность с позицией властей Италии относительно способов борьбы с нелегалами, пишет interfax.ru.

"Я на 100% согласен с их позицией, и США также принимают очень жесткие меры (в этой сфере - ИФ)", - подчеркнул Трамп.

При этом президент США высоко оценил политику премьер-министра Италии в области экономики и заявил, что, по его мнению, Конте добьется успеха.

24 сентября совет министров Италии единогласно одобрил декрет "о безопасности и миграции", получивший в стране название "декрет Сальвини". Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства. В частности среди мер - лишение гражданства людей, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для мигрантов, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах и причинении тяжкого вреда здоровью.