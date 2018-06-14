Трамп примет в Вашингтоне президента Португалии 27 июня

«Португалия - это важный союзник по НАТО и партнер в Афганистане, а также в кризисных регионах Африки. Она также присоединилась к нам в оказании давления на Северную Корею», - указывается в заявлении.

Отмечается, что встреча станет символом тесной связи между Соединенными Штатами и Португалией.