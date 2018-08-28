Трамп согласился почтить память Маккейна

Вторник, 28 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Трамп согласился почтить память Маккейна

Президент США Дональд Трамп согласился приспустить национальный флаг над Белым домом в память о сенаторе Джоне Маккейне.

«Несмотря на различия в наших взглядах на стратегию и политику, я уважаю службу сенатора Маккейна нашей стране, — говорится в заявлении американского лидера. — В его честь я подписал указ о том, чтобы приспустить флаг США до его похорон».

Он также подтвердил сообщения о том, что не будет присутствовать на похоронной церемонии политика. Однако на церемонии в честь Маккейна, которая пройдет 31 августа в Капитолии, выступит вице-президент страны Майк Пенс.

Как отмечает телеканал, президент принял решение почтить память сенатора после того, как подвергся критике со стороны ветеранов и других сенаторов. Традиционно по случаю смерти чиновника статуса Маккейна флаги приспускают. Однако после того, как флаги над Капитолием и другими правительственными зданиям в Вашингтоне приспустили утром 27 августа, их вновь подняли.

После смерти сенатора Трамп запретил администрации Белого дома выпускать официальное заявление по этому поводу, где Маккейна называли героем. Еще во время избирательной кампании Трамп высмеял политика, проведшего шесть лет во вьетнамском плену. Будущий президент заявил: «Он был героем войны потому, что его взяли в плен. Я уважаю людей, которые не попадали в плен». Впоследствии Трамп не принес извинений сенатору, но все-таки стал называть его героем войны.

26 августа семья Маккейна попросила президента не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Умиравший от рака мозга политик в течение года планировал собственную поминальную церемонию, отсутствие Трампа было обязательным условием.

Маккейн умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого сенатор отказался от лечения.

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