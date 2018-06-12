Трамп: США потеряли 151 млрд долларов из-за Китая и ЕС

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Трамп: США потеряли 151 млрд долларов из-за Китая и ЕС

Торговые сделки с ЕС и Китаем являются бедствием, приносящим американской экономике многомиллиардные убытки.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC.

Дональд Трамп: «Когда у вас есть соглашения с Китаем и Евросоюзом (в особенности с Германией) - это бедствие. Мы потеряли 151 млрд долларов в прошлом году!».

Ранее США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров. До этого повышенными пошлинами со стороны США были обложены алюминий и сталь из России, Японии и Китая, пишет ntv.ru.

На пресс-конференции после недавнего саммита G7 Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки, и подчеркнул, что США больше не желают быть «свиньей-копилкой», которую все грабят.

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