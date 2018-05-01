Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном в деревне

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Многое страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли «Дом мира» на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?» - говорится в сообщении. Этот дом располагается в деревне Пханмунджом в демилитаризованой зоне между странами.

Ранее стало известно, что Трамп намерен занять жесткую позицию в отношении Северной Кореи и принудить ее полностью отказаться от ядерного оружия. «Если Пхеньян хочет, чтобы экономика страны ожила, ему придется это заработать», - говорил The Wall Street Journal источник из администрации Белого дома.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео.