Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном в деревне

Вторник, 01 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном в деревне

Президент США Дональд Трамп назвал возможное место встречи с лидером Северной Кореи - Ким Чен Ыном.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Многое страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли «Дом мира» на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?» - говорится в сообщении. Этот дом располагается в деревне Пханмунджом в демилитаризованой зоне между странами.

Ранее стало известно, что Трамп намерен занять жесткую позицию в отношении Северной Кореи и принудить ее полностью отказаться от ядерного оружия. «Если Пхеньян хочет, чтобы экономика страны ожила, ему придется это заработать», - говорил The Wall Street Journal источник из администрации Белого дома.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео.

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