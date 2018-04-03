Трампа превратили в свинью на обложке New York Magazine

Карикатура сопровождается надписями: «Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица».

Главный материал номера назван «501 день в болоте» и посвящен президентству Трампа, пишет ntv.ru.

У хозяина Белого дома, напомним, непростые отношения с американской прессой. Чего стоит один только факт: с 2015 года, когда он стал кандидатом в президенты, Трамп написал больше 1000 твитов, в которых так или иначе критиковал американские медиа.