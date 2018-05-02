Тренер «Шахтера» может возглавить португальскую «Бенфику»

По информации Noticias ao Minuto, лиссабонский клуб намерен расстаться с Руем Виторией.

Также в «Бенфике» рассматривают возможность назначить на пост главного тренера команды бывшего наставника английского «Уотфорда» Марка Силву, пишет gazeta.ru.

За два тура до конца чемпионата Португалии «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков.