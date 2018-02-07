Тренер «Удинезе» хочет, чтобы Манчини возглавил сборную Италии

Среда, 07 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Тренер «Удинезе» хочет, чтобы Манчини возглавил сборную Италии

Главный тренер «Удинезе» Массимо Оддо поделился мнением о Роберто Манчини.

«В молодости я работал под его руководством в «Лацио». Он основательно изменился с тех пор.

Он и раньше был хорош, а теперь стал еще лучше. Я был бы рад, если бы он возглавил сборную Италии», - сказал специалист.

Напомним, главный тренер «Зенита» считается главным претендентом на аналогичную должность в «скуадре адзурре», пишет bombardir.ru.

Ранее «Челси» опроверг информацию о возможном уходе Антонио Конте в сборную.

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