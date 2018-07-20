Треть испанцев во время отпуска ежедневно ходит в ресторан

Пятница, 20 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Треть испанцев во время отпуска ежедневно ходит в ресторан

30% испанцев сообщили, что во время отпуска в этом году по меньшей мере раз в день собираются ходить в ресторан.

Опрос El Tenedor также показал, что кулинарная составляющая лидирует у испанцев среди планов на лето.

40% опрошенных располагают бюджетом в 25-30 евро на человека и планируют ходить в рестораны на обед.

Чаще всего в летний сезон испанцы заказывают рыбу (42%), паэлью (39%), морепродукты (33%) и салаты (26%).

66% бронируют столик в ресторане заранее, при этом 52% респондентов делает это за сутки, пишет noticia.ru.

Исследование также затронуло тему использования гаджетов и интернета во время отпуска. Выяснилось, что отпуск не влияет на технологические привычки испанцев. 77% останутся на связи на отдыхе. Самые часто используемые приложения – карты (81%), платформы бронирования (64%) и прогноз погоды (47%).

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