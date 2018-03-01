Трое из десяти заключенных в Испании - иностранцы

Отмечается, что доля иностранцев в настоящее время значительно меньше в сравнении с периодом 2008-2010 годов, когда этот показатель достигал пиковых значений. Так, в декабре 2010 года в испанских тюрьмах находились более 27 тысяч иностранных заключенных, что составляло 36% от общего числа, пишет noticia.ru.

С 2010 года число иностранцев в испанских тюрьмах сократилось на 38%, или на 9,5 тысяч человек.