Трое из десяти заключенных в Испании - иностранцы

Четверг, 01 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Трое из десяти заключенных в Испании - иностранцы

Статистика Министерства внутренних дел Испании по состоянию на конец 2017 года говорит о том, что из 59 тысяч заключенных, 28% являются иностранцами.

Отмечается, что доля иностранцев в настоящее время значительно меньше в сравнении с периодом 2008-2010 годов, когда этот показатель достигал пиковых значений. Так, в декабре 2010 года в испанских тюрьмах находились более 27 тысяч иностранных заключенных, что составляло 36% от общего числа, пишет noticia.ru.

С 2010 года число иностранцев в испанских тюрьмах сократилось на 38%, или на 9,5 тысяч человек.

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