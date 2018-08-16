Труп 28-летней жительницы Ленобласти обнаружен в Италия

Четверг, 16 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Труп 28-летней жительницы Ленобласти обнаружен в Италия

Сегодня, 16 августа, стало известно, что жительницу Ленинградской области обнаружили мертвой в Риме. 

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах Северной столицы.

По полученным данным, мать пропавшей 28-летней девушки обратилась в полицию с просьбой разыскать ее дочь. В заявлении она указала, что девушка 14 июля отправилась в тур по Европе и до настоящего времени не вернулась. На звонки не отвечает, в социальных сетях не появляется, пишет inforeactor.ru.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что пропавшая девушка найдена мертвой в Италии. Причины смерти россиянки устанавливаются. Был сделан запрос в посольство Италии в России на возвращения тела погибшей девушки на родину.

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