Тунисец 27 лет был итальянцем «по ошибке»

Среда, 31 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Тунисец 27 лет был итальянцем «по ошибке»

27 лет Амин Абделли считал себя итальянцем, но вот уже три года, как он пытается достучаться до властей, которые лишили его «гражданства».

Ошибку заметили три года назад, когда молодой мужчина решил поменять место жительства и переехать в Лонгоне-аль-Сегрино, что в провинции Комо. Целью переезда было новое место работы: Абделли является шеф-поваром в сети японских ресторанов. Эту профессию он получил, работая в Неаполе, и стал настоящим профессионалом, наставником для многих учеников. Однако, решив сам устроиться в более престижном месте, столкнулся с неожиданной заминкой, пишет napoli1.com.

Оказывается, «итальянцем» его сделали «по ошибке»: он родился в Тунисе, но почему-то его записали как рожденного в Италии. Тяжба длится уже три года и все это время, по выражению Абделли, он живет в кошмаре. Власти утверждают, что он вообще находится в Италии на правах нелегала и не имеет право на свободное перемещение в стране.  

Адвокат молодого человека собирается подать в суд на муниципалитет по взысканию 100 тысяч евро морального ущерба. Дело все еще не решено, и бедный «бывший гражданин Италии» не знает, что его ждет.

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