Тунисец 27 лет был итальянцем «по ошибке»

Ошибку заметили три года назад, когда молодой мужчина решил поменять место жительства и переехать в Лонгоне-аль-Сегрино, что в провинции Комо. Целью переезда было новое место работы: Абделли является шеф-поваром в сети японских ресторанов. Эту профессию он получил, работая в Неаполе, и стал настоящим профессионалом, наставником для многих учеников. Однако, решив сам устроиться в более престижном месте, столкнулся с неожиданной заминкой, пишет napoli1.com.

Оказывается, «итальянцем» его сделали «по ошибке»: он родился в Тунисе, но почему-то его записали как рожденного в Италии. Тяжба длится уже три года и все это время, по выражению Абделли, он живет в кошмаре. Власти утверждают, что он вообще находится в Италии на правах нелегала и не имеет право на свободное перемещение в стране.

Адвокат молодого человека собирается подать в суд на муниципалитет по взысканию 100 тысяч евро морального ущерба. Дело все еще не решено, и бедный «бывший гражданин Италии» не знает, что его ждет.