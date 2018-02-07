Турция договорилась с Италией

Среда, 07 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Турция договорилась с Италией

Турция договорилась с Италией о продлении мандата итальянской миссии ПВО.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился в ходе переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Паоло Джентилони о продлении мандата итальянской миссии ПВО под эгидой НАТО в турецкой провинции Кахраманмараш до сентября 2018 года.

«Он (мандат итальянской миссии) был продлен. Мы придаем этому большое значение», - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь в Турцию после официального визита в Ватикан и Италию. Его цитирует газета Hurriyet. Эрдоган добавил, что с соответствующей просьбой к Италии обратилась Турция, речь идет о продлении миссии до сентября, передает РИА Новости.

Шесть батарей Patriot стран-членов НАТО - по две от США, Германии и Нидерландов - были развернуты в приграничных с Сирией районах Турции в январе 2013 года, их миссией была защита страны от возможного воздушного нападения со стороны Сирии. В сентябре 2014 года Испания решила отправить в Турцию свои ЗРК Patriot на замену нидерландским. В декабре 2015 года правительство Германии заявило об окончании мандата ее военной миссии, включавшей две батареи ЗРК и 250 человек персонала, которая действовала в провинции Кахраманмараш. На смену ей в июне 2016 года прибыла итальянская миссия, которая развернула в этой провинции зенитно-ракетные батареи и около 130 военнослужащих.

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