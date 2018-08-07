Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа

Вторник, 07 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа

Турист, арендовавший Lamborghini Huracan в Дубае, меньше чем за четыре часа езды по городу был оштрафован на сумму в 175 тысяч дирхамов (48 тысяч долларов).

25-летний англичанин заплатил за двухдневную аренду суперкара 1,2 тысячи долларов, но уже через три с небольшим часа езды по городу был остановлен полицией: на шоссе шейха Зайда, главной улице Дубая, он разогнался до 230 километров в час. Машину конфисковали и отправили на штрафстоянку.

За то, чтобы забрать машину со штрафстоянки, нарушитель должен заплатить около 100 тысяч дирхамов, еще 70 тысяч приходится непосредственно на штрафы с камер видеофиксации. Несмотря на сумму штрафа, турист по закону может беспрепятственно покинуть ОАЭ.

«Мы получили копии всех квитанций и немедленно направили запрос в пограничную службу с требованием запретить ему [туристу] выезд из страны. Мы уплатили за обращение пошлину 1,2 дирхама. Однако запрос был отклонен», — прокомментировал ситуацию 26-летний совладелец прокатной конторы Фарис Икбал.

По законам ОАЭ резиденты-неграждане страны могут покинуть ее только после уплаты всех штрафов, но на туристов это правило не распространяется.

В настоящий момент автомобиль остается у туриста, а прокатная контора удерживает его паспорт, который он оставил в залог. Споры между сторонами относительно оплаты штрафов продолжаются. «Я не буду пытаться вернуть машину: как только я получу ее от клиента, мне придется сдать ее в полицию», — заявил Икбал.

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