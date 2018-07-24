Турист прыгнул в бассейн и сломал шею

«Теперь он дышит через трубку и может двигать только головой и плечами», - сообщила подруга Ричарда Буди. По ее словам, они приехали на Майорку, чтобы отпраздновать 26-летие мужчины.

Девушка также рассказала, что у ее парня не была оформлена страховка, и поэтому им самим придется оплачивать лечение и транспортировку. Сейчас она начала собирать в интернете 20 тысяч фунтов, чтобы перевезти возлюбленного в больницу в Великобритании.