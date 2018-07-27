Турист случайно заплатил за такси сотню раз

Инцидент произошел в городе Сиань в провинции Шэньси. Когда водитель Чжан Пэ обнаружил на своем кошельке в приложении WeChat слишком большую сумму денег, он посмотрел на время перевода и выяснил, кто из его пассажиров мог так ошибиться. Он понял, что платеж был произведен группой людей, которых он вез с железнодорожного вокзала, и поехал к отелю, возле которого высадил их, чтобы вернуть деньги.

На ресепшене мужчина объяснил ситуацию и попросил найти нужного ему гостя гостиницы. Им оказался американец с фамилией Лю, который впервые приехал в город и не до конца понял, как работает приложение. «В США в таких приложениях обычно есть пустое место, куда нужно вписать нули после запятой. Я сделал здесь то же самое, но в итоге случайно заплатил гораздо больше», - рассказал турист.

Американец попросил таксиста вернуть ему только 6300 юаней, а остальное оставить себе, но Пэ настоял и отдал ему всю сумму, перечисленную по ошибке.