Турист случайно заплатил за такси сотню раз

Пятница, 27 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Турист случайно заплатил за такси сотню раз

Американец приехал на отдых в Китай и по ошибке заплатил таксисту 6500 юаней вместо 65.

Инцидент произошел в городе Сиань в провинции Шэньси. Когда водитель Чжан Пэ обнаружил на своем кошельке в приложении WeChat слишком большую сумму денег, он посмотрел на время перевода и выяснил, кто из его пассажиров мог так ошибиться. Он понял, что платеж был произведен группой людей, которых он вез с железнодорожного вокзала, и поехал к отелю, возле которого высадил их, чтобы вернуть деньги.

На ресепшене мужчина объяснил ситуацию и попросил найти нужного ему гостя гостиницы. Им оказался американец с фамилией Лю, который впервые приехал в город и не до конца понял, как работает приложение. «В США в таких приложениях обычно есть пустое место, куда нужно вписать нули после запятой. Я сделал здесь то же самое, но в итоге случайно заплатил гораздо больше», - рассказал турист.

Американец попросил таксиста вернуть ему только 6300 юаней, а остальное оставить себе, но Пэ настоял и отдал ему всю сумму, перечисленную по ошибке.

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