Турист украл кольцо, проглотил его и оказался в больнице

Четверг, 11 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Турист украл кольцо, проглотил его и оказался в больнице

Турист из Ирландии украл кольцо за 30 756 фунтов стерлингов и проглотил его, испугавшись полиции.

Инцидент произошел в ювелирном магазине провинции Мугла в Турции. Сначала 54-летний ирландец Ян Кэмпбелл сжал кольцо в кулаке и направился к выходу, однако продавец заметил воришку и заблокировал дверь. После этого он проглотил украденный товар, чтобы не быть пойманным, но приехавшие на место преступления сотрудники полиции схватили его и направили в местную больницу.

Там с помощью рентгена врачи обнаружили у Кэмпбелла в желудке бриллиант 2,5 карата. Позже владелец ювелирной лавки заявил, что он все еще ждет возвращения украшения.

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