Турист украл кольцо, проглотил его и оказался в больнице

Инцидент произошел в ювелирном магазине провинции Мугла в Турции. Сначала 54-летний ирландец Ян Кэмпбелл сжал кольцо в кулаке и направился к выходу, однако продавец заметил воришку и заблокировал дверь. После этого он проглотил украденный товар, чтобы не быть пойманным, но приехавшие на место преступления сотрудники полиции схватили его и направили в местную больницу.

Там с помощью рентгена врачи обнаружили у Кэмпбелла в желудке бриллиант 2,5 карата. Позже владелец ювелирной лавки заявил, что он все еще ждет возвращения украшения.