Турист умер во время празднования излечения от рака

38-летний Джон Пол Макаллистер поехал на остров со своим спутником Крейгом Парком, но вскоре после прибытия заболел. Выяснилось, что у мужчины произошел рецидив. Его отправили в больницу Мадагаскара, где Макаллистер провел две недели, однако врачам не удалось спасти британца.

Родственники и друзья занимаются транспортировкой тела домой.