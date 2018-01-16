Турист возомнил себя Иисусом и пошел бродить по пустыне

Вторник, 16 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Турист возомнил себя Иисусом и пошел бродить по пустыне

В Израиле на протяжении двух месяцев ищут пропавшего британского туриста.

Волонтеры находят «библейские» следы мужчины в пустыне Негев и предполагают, что он страдал так называемым иерусалимским синдромом, сообщает The Daily Mail.

29-летний бывший британский садовник Оливер Макафи пропал в ноябре. Известно, что он путешествовал на велосипеде на юге Израиля. Его личные вещи, в том числе ноутбук, кошелек и велосипед, были найдены возле дороги.

Местонахождение мужчины не установлено, однако поисковая группа находит в пустыне Негев следы, которые могут свидетельствовать о том, что Макафи был здесь. Так, были обнаружены вырванные из Библии страницы и рукописные тексты библейских стихов. Один из руководителей волонтеров, участвующих в поиске, Раз Арбел сказал: «Он выполнял ритуалы (церемонии), которые мы не можем понять».

Иерусалимский синдром - редкий вид психического расстройства, при котором человек, побывавший в Иерусалиме, начинает ощущать себя воплощением одного из библейских героев, наделенным особыми силами и религиозной миссией.

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