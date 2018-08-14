Турист вырыл себе яму на пляже и утонул в ней

Инцидент произошел на пляже Бартбатре на острове Нуармутье. Как сообщили в местной прокураторе, турист выкопал слишком глубокую яму, чтобы поместиться в нее стоя, и не смог освободиться, когда вода внезапно начала прибывать.

Родственники попытались вытащить его в безопасное место, но прибывшие службы экстренной помощи не смогли спасти туриста.

В мае пьяный англичанин хотел справить нужду в канале в Амстердаме, но потерял равновесие, упал в воду и захлебнулся. По словам очевидцев, один из прохожих попытался помочь мужчине, но не смог вытащить его на берег. На место происшествия прибыла аварийная служба, пожарные и две машины скорой помощи. Команда дайверов вытащила мужчину из воды, медикам удалось ненадолго его реанимировать, однако он скончался.